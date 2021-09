Assentamento em Itaituba, é alvo de invasão, grilagem e venda ilegal de terras, diz MPF

(Foto:Reprodução) – Assentamento Montanha e Mangabal, em Itaituba, é alvo de invasão, grilagem e venda ilegal

Interessados são pessoas que não se enquadram como beneficiários da reforma agrária.

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou que o projeto de assentamento agroextrativista Montanha e Mangabal, em Itaituba, sudoeste do Pará, está sendo alvo de invasão, grilagem e venda ilegal.

Segundo o órgão, os interessados são pessoas que não se enquadram como beneficiários do programa federal de reforma agrária, porque não são comunitários tradicionais residentes na área.

De acordo com o MPF, o projeto de assentamento Montanha e Mangabal corresponde a uma área de mais de 540 hectares e foi criado há 7 anos pelo governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como reconhecimento do direito tradicional de ribeirinhos.

Em nota, o MPF esclarece qual é a natureza jurídica do assentamento e alerta para a necessidade de evitar conflitos agrários e de responsabilização criminal, civil e administrativa de autores das práticas ilegais, que estão sendo investigadas.

Assinada pelo procurador da República Gabriel Oliveira, a nota cita ainda recomendação do MPF para paralisação de atividades exploratórias no território da comunidade e recomendação para cancelamento urgente de cadastros ambientais individuais na área do assentamento.

Por G1 PA — Belém

