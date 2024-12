Atirador que matou CEO de seguradora em Nova York deixou mensagem em munição, diz agência; polícia divulga foto do atirador

Imagem do suspeito de atirar e matar CEO da seguradora UnitedHealthcare em Nova York em 4 de dezembro de 2024. — Foto: Divulgação/ Departamento de Polícia de Nova York

Palavras escritas nas balas podem fazer referência a uma estratégia de seguradoras para não pagar indenizações, segundo polícia. Brian Thompson, 50, CEO da gigante de seguros de saúde UnitedHealthcare, morreu baleado em Manhatann. Polícia de Nova York faz caçada ao suspeito, que segue desaparecido.

O mistério em torno ao autor dos disparos que mataram o CEO de uma gigante de seguros de saúde dos Estados Unidos em Nova York na quarta-feira (4) aumentou. O suspeito, ainda não identificado e desaparecido, deixou uma mensagem criptografada nas balas que atingiram a vítima, segundo disseram à agência de notícias Associated Press (AP) fontes da investigação do caso.

Na quarta-feira, o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado e morto enquanto caminhava na porta do hotel Hilton, a alguns quarteirões de atrações turísticas da cidade. O suspeito, um homem encapuzado flagrado por câmaras, estava a pé e fugiu em uma bicicleta.

Segundo as fontes ouvidas pela AP, ele escreveu as palavras , “”negar” “defender” e “postergar” (deny, defend e depose) nas balas que atingiram Thompson. As palavras na munição, disseram ainda as fontes, podem ter sido uma referência às estratégias que as seguradoras usam para tentar evitar o pagamento de indenizações.

Pelo menos duas das palavras (“delay” e “deny”) podem fazer referência ao título de um livro escrito pelo advogado Jay Feinman, sobre as práticas das seguradoras para negar cobertura aos clientes. O subtítulo do livro é: “Por que companhias de seguro não pagam sinistros e o que você pode fazer a respeito”.

Nesta quinta (5), a polícia de Nova York ainda fazia uma intensa caçada ao suspeito, que seguia desaparecido até a última atualização desta reportagem, com helicópteros drones e cães farejadores.

Para ajudar nas buscas, a polícia também divulgou uma foto do homem no momento em que ele tira a máscara que estava usando no crime para pedir um café em uma cafeteria (veja acima).

Câmeras

Para tentar achar o suspeito, policiais estão fazendo uma devassa nas inúmeras câmeras espalhadas pela cidade. O próprio assassinato e os movimentos do atirador nos minutos anteriores e posteriores foram capturados em algumas dessas câmeras.

Os investigadores acreditam, com base em vídeos de vigilância e evidências coletadas na cena, que o atirador tinha algum treinamento prévio com armas de fogo e experiência com armas de fogo e que a arma estava equipada com um silenciador.

A comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, disse que, embora os investigadores ainda não tenham estabelecido um motivo, não se trata um ato aleatório de violência.

“Muitas pessoas passaram pelo suspeito, mas ele parecia esperar pelo alvo pretendido”, disse Tisch. “Ao assistir ao vídeo, parece que ele é proficiente no uso de armas de fogo, pois conseguiu limpar os defeitos muito rapidamente”, disse o chefe de detetives da polícia nova-iorquina, Joseph Kenny.

A polícia divulgou várias imagens do atirador, que usava uma jaqueta com capuz e uma máscara que escondia a maior parte do rosto e não teria chamado atenção em um dia frio de inverno. Uma das imagens mostra inclusive que ele parou em um Starbucks antes do crime.

O departamento de polícia ofereceu uma recompensa de até US$ 10.000 (cerca de R$ 59.000) por informações que levassem ao suspeito.

Os investigadores também estão investigando se o homem havia pré-posicionado uma bicicleta como parte de um plano de fuga, disse o oficial. O suspeito fugiu em uma bicicleta e foi visto pela última vez andando no Central Park.

As autoridades estavam realizando análises de DNA e impressão digital em itens encontrados nas proximidades, incluindo uma garrafa de água, que eles acreditam que o suspeito pode ter descartado, disse o oficial.

Fonte: Associated Press e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/16:22:01

