Um morto e um ferido em estado grave após explosão no porto de Barcelona

Tanque de acetato de metila explodiu durante um trabalho de manutenção (Reprodução/ x / @324cat)

Tanque de acetato de metila explodiu durante um trabalho de manutenção.

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida pela explosão de um tanque de acetato de metila, um produto altamente inflamável, nesta terça-feira, no Porto de Barcelona, informaram os bombeiros e os serviços de emergência.

“Onze equipes da brigada de incêndio de Barcelona trabalharam para extinguir um incêndio no Muelle de la Energía, onde uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida”, disse a brigada de incêndio da cidade espanhola no X.As equipes de resgate no local também trataram de outras pessoas que ficaram “levemente feridas”, informou o serviço de emergência médica da região da Catalunha no X.

O incidente ocorreu na área onde a empresa Terminales Portuarias SL (Tepsa) opera e afetou um tanque de “acetato de metila”, que explodiu enquanto o trabalho de manutenção estava sendo realizado, de acordo com o serviço de Proteção Civil da Catalunha.

“O Plano de Risco Químico de Barcelona foi ativado. O risco de intoxicação para a população foi descartado”, acrescentou o corpo de bombeiros.

Os serviços de emergência foram alertados por volta das 10h40, horário local (06h40 em Brasília), sobre um incêndio após “uma explosão em um tanque de transporte nas instalações do Porto de Barcelona”, disse o conselho da cidade em uma breve declaração, indicando que, como medida de precaução, havia decidido confinar o pessoal das empresas próximas.

Gran flamarada al Port de Barcelona arran de l'explosió d'un tanc que contenia un líquid molt inflamable. Una persona ha mort i una altra està ferida crítica arran de la deflagració, segons el SEM https://t.co/ElfMYuhTxz Imatges: Jordi Rodriguez Mansergas pic.twitter.com/RcMdA3q55N — 324.cat (@324cat) January 21, 2025

