Autoridades da República ministram palestras para prefeitos e vereadores eleitos no Pará

Evento acontecerá nesta segunda-feira no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia | Foto: Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro do STF André Mendonça estão entre os palestrantes.

Nos dias 25 e 26 de novembro, Belém será palco do “Simpósio para o Fortalecimento da Gestão Municipal no Pará 2025-2028”, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). O evento, que ocorrerá no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, visa oferecer capacitação e orientações técnicas para prefeitos, vereadores e equipes de transição que assumem os mandatos em janeiro.

“A sociedade brasileira vive, em 2024, um importante momento de democracia com a eleição dos novos prefeitos e vereadores, que estarão com a responsabilidade de administrarem os municípios paraenses entre os anos de 2025 e 2028. Nós, cidadãos, precisamos estar atentos, pois é nos municípios onde residimos e as políticas públicas de todos entes federativos são executadas. Os munícipes que são afetados positiva ou negativamente por serviços de saúde, saneamento, assistência social, educação, meio ambiente, cultura e outras áreas”, afirmou o presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães.

Com as vagas de inscrições esgotadas, são esperadas mais de duas mil pessoas nos dois dias de evento, que contará com palestras de autoridades renomadas, como o governador do Pará Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, o ministro do STF, André Mendonça, o presidente Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, o ministro do TCU, Antonio Anastasia, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edile Lobo, entre outros.

A proposta do encontro é garantir uma transição responsável entre as gestões municipais atuais e as eleitas, além de fortalecer as políticas públicas nos 144 municípios paraenses. O Simpósio também visa promover a integração entre lideranças locais e órgãos públicos, promovendo a qualificação técnica necessária para a boa gestão pública.

Entre os principais temas abordados, estão o fortalecimento da governança municipal, a transparência na gestão pública e o planejamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos municípios.

O evento é realizado pelo TCMPA, através da Presidência e da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, com organização da Editora Fórum e apoio de instituições como Sebrae, TCE-PA, MPCM-PA e Governo do Estado.

Simpósio para o Fortalecimento da Gestão Municipal no Pará 2025-2028

Data: 25 e 26 de novembro de 2024

Horário: Abertura partir das 13h30

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia, Belém – PA

Informações: www.tcmpa.tc.br/simposio

