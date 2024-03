URGENTE: Partido de Direita conquista vitória histórica em Portugal

(Foto>Reprodução/CNN Portugal) – As eleições em Faro, distrito mais a sul de Portugal, revelaram uma mudança significativa no cenário político local. Desde as legislativas de 1991, o mapa eleitoral por distritos mantinha-se predominantemente bicolor, com as cores do PS. No entanto, a vitória do Chega em Faro trouxe uma lufada de ar fresco, alterando essa dinâmica estabelecida.

A última vez que o mapa eleitoral teve mais de duas cores foi em 1991, quando a CDU adicionou um toque de vermelho ao ganhar em Beja. Este ano, o Chega conquistou a preferência dos eleitores em Faro, que elege nove deputados. Em 2022, o PS havia garantido cinco dessas cadeiras, mas o cenário mudou drasticamente.

O partido Chega, que já havia conquistado um deputado em 2022 com 12,3% dos votos, mais do que duplicou sua performance, atingindo impressionantes 27,1% nas eleições mais recentes. Os três maiores partidos, Chega, Aliança Democrática e PS, agora têm três deputados cada no distrito, mas o Chega lidera em percentagem.

Esse resultado confirma a ascensão do Chega e do líder André Ventura, representando uma noite eleitoral notável para o partido, com um desempenho significativamente superior aos pleitos anteriores.

Fonte:Com informações da CNN Portugal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/07:16:46

