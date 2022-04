Avô é suspeito de estuprar babá do neto em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações de familiares da mulher, o estupro aconteceu por volta das 8h, mas a vítima só relatou o ocorrido de noite. Muito abalada, e com machucados nas partes íntimas e na região das costas, a vítima precisou de atendimento médico. A ambulância do Serviço Movem de Urgência (Samu) foi acionada e em seguida conduziu a mulher para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento e foi liberada horas depois.

Nesse momento, o avô do menor teria puxado a mulher é cometido o ato libidinoso sob ameaças. A família da vítima registrou um Boletim de Ocorrência na madrugada de Sábado, na 16ª Seccional de Polícia Civil do município.

Uma babá de 48 anos relata ter sido estuprada pelo patrão, na manhã de sexta-feira (22), no município de Santarém, oeste do Pará. O caso teria acontecido quando a mulher entrou na residência onde a criança de 7 anos mora para buscá-lo, ela conta que iria levar o menino até a casa ao lado, que é onde a mesma reside.(As informações são de Andria Almeida).

