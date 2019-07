Banco da Amazônia lança programa de renegociações de financiamentos

(Foto:Reprodução)-Produtores rurais de toda Região Norte podem renegociar suas dívidas com o Banco da Amazônia. A oportunidade visa ajudar aqueles que não conseguiram pagar os financiamentos no prazo hábil.

De acordo com a gerente de Administração de Crédito do Banco da Amazônia, Mariney Demétrio, a chance atinge aqueles que possuem operações de crédito contratadas até 2011. O prazo para obter até 95% de desconto em juros e multas é até o dia 30 de dezembro de 2019.

A maioria dos recursos financiados é proveniente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar( Pronaf), que financia projetos individuais ou coletivos. O programa possui as mais baixas de juros dos financiamentos rurais, além de linhas específicas em atendimento à igualdade de gênero e oportunidades produtivas para os jovens do campo.

A Lei 13.729, que altera a outra Lei 13.340, possibilita as renegociações de financiamentos nas instituições públicas federais. “O cliente que renegociar terá carência até 2020. O vencimento da primeira parcela será em 2021 e o da última parcela para 30 de novembro de 2030”, explica Mariney Demétrio.

Em caso de pagamento das prestações em data anterior ao vencimento, o banco concederá bônus por adimplência aos determinados clientes. “O banco espera atingir um público de aproximadamente 180 mil clientes em toda a Região Norte. Somente no Pará, o Banco da Amazônia espera renegociar mais de 100 mil operações”, informa.

Os interessados devem procurar as agências do Banco da Amazônia e conversar com a gerência.

Com informações da Ascom – Banco da Amazônia

Por:O IMPACTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...