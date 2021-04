BANPARÁ SUSPENDE PRAZO DE CONCURSO

(Foto:Reprodução) – Foi prorrogado o prazo do concurso Banco do Estado do Pará (Banpará), referente ao edital nº 001/2018, que após ter sido cancelado no dia 23 de março, devido à pandemia, terá o retorno da contagem de prazo a partir de 2022.

Vale ressaltar que a classificação e aprovação no certame permanecem a mesma, o que muda é somente a questão de ampliação do prazo de vencimento, o que possibilitará maiores oportunidades para aqueles que participaram da seleção.

“O prazo de validade deste Concurso Público voltará a correr a partir de 01/01/2022, com data de expiração em 29/03/2023. Esta suspensão não impactará nas convocações de candidatos classificados/aprovados”, informou o banco.

O edital do concurso ofertou 117 vagas aos cargos de nível médio, para Técnico Bancário, e nível superior, para Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Médico do Trabalho e Técnico em Informática – Áreas: Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos, Suporte e Banco de Dados.

Por Marlana Santos

RG 15 / O Impacto

