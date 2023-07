Bebê morre em incêndio que atinge hotel em região garimpeira de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) informou que dois homens já se encontravam custodiados pela prática de delitos diversos

Um bebê de 10 meses morreu em um incêndio que atingiu um hotel da comunidade de Sudário, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. Nesta sexta-feira (30), a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA).

O incêndio ocorreu na noite de terça-feira (27), por volta das 21h. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi informada por populares sobre um incêndio no hotel do Damião. Os policiais e populares se mobilizaram para conter as chamas no local.

Segundo as investigações, no quarto de hotel que foi atingido pelas chamas estaria hospedada uma mulher de 30 anos e seu filho de 10 meses.

De acordo com a Polícia Civil, a criança sofreu muitas queimaduras pelo corpo e foi resgatada com vida do cômodo e levada para uma Unidade de Saúde da comunidade de Crepurizão, onde receberia atendimento. No entanto, a criança não resistiu às lesões. Não houve outros feridos. Diligências são realizadas para coletar informações.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2023/08:48:10

