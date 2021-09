Belo Monte Comunidade abre portas com cursos profissionalizantes

Projeto de responsabilidade social da Norte Energia atua em Altamira desde 2019 com a promoção de ações de capacitação profissional, cidadania, educação, saúde, cultura e esporte

Oferecer oportunidades que contribuem com a qualidade de vida dos moradores do entorno da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Esse é um dos principais objetivos do projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade, criado em 2019 pela Norte Energia, empresa privada, concessionária da usina hidrelétrica Belo Monte.

Com a flexibilização dos decretos locais e a retomada gradual das atividades presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários, o projeto está promovendo cursos de capacitação profissional em Altamira, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). As aulas de mecânica e manutenção de motocicletas e de motor de embarcações, panificação, costura industrial e processamento de frutas começaram no fim de agosto e prosseguem até o mês de outubro.

Por meio dessa iniciativa, pessoas como Iracema Silva dos Santos estão aprendendo uma nova habilidade e um novo ofício que pode incrementar a renda mensal da família. “Há muito tempo que eu tinha vontade de aprender costura. Eu lembro de outros cursos ofertados, mas nunca tive tempo. Agora surgiu essa oportunidade e me inscrevi, porque sempre tive a vontade de mexer com roupas”, comenta a moradora do Casa Nova, um dos cinco bairros construídos pela Norte Energia em Altamira.

Iracema também vê nessas atividades uma chance de cuidar da saúde mental, sem deixar de lado o conhecimento especializado. “Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa sem ter o que fazer, com problemas de ansiedade e outras questões pessoais. Acredito que as aulas vão beneficiar não somente na capacitação, mas na nossa saúde”, completa a moradora do Casa Nova.

Os participantes também buscam, nas atividades do Belo Monte Comunidade, ações que garantam um novo “hobby”. É o caso de Keyse Xavier, moradora do bairro São Joaquim que, apesar de trabalhar com design de sobrancelhas, se inscreveu no curso de panificação. “Eu vim para ter mais conhecimento nessa área porque tenho vontade de aprender a fazer pães e ter uma atividade para o tempo livre. Estou gostando muito do curso”, afirmou.

Para o Superintendente de Relações Institucionais, Comunicação e Imprensa e Obras do Entorno da Norte Energia, Eduardo Camillo, o Belo Monte Comunidade promove muito mais que interação entre a companhia e a sociedade. “Com a oferta dos cursos profissionalizantes, ampliamos o leque de ações voluntárias da empresa que realizamos desde 2019 com o projeto de responsabilidade social. São ações destinadas à população do entorno da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que trazem novas oportunidades e contribuem com a qualidade de vida dos moradores da região”, destaca.

Além de atividades voltadas à qualificação ou capacitação profissional, o Belo Monte Comunidade também atua com ações de cidadania, educação, saúde, cultura e esporte – como o Futebol Social, voltado a crianças e adolescentes dos cinco bairros construídos pela Norte Energia.

