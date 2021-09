Caminhão roubado com adubo em distrito de Novo Progresso é encontrado sem carga em Castelo de Sonhos

Veículo estava abandonado as margens da rodovia BR 163 próximo a Castelo de Sonhos sem a carga. (Foto:Divulgação PM)



A Polícia Militar de Cachoeira da Serra localizou na manhã desta terça-feira (21) um caminhão roubado durante a manhã, que estava carregado de adubo.

Conforme relatos do motorista Marcelo D. O. M. para policia Militar , ele foi roubado por três (03) elementos armados, próximo ao distrito de Vila Isol (km 1000) no município de Novo Progresso. Mediante grave ameaça, foi subtraído da vítima um caminhão Scania modelo 440, cor prata, placa HNS 7881.

Segundo a PM, após receber o comunicado que um caminhão havia sido roubado no Distrito de Vila Isol no Município de Novo Progresso a guarnição fez rondas nas vicinais e localizou o veículo abandonado as margens da rodovia BR 163 próximo a Castelo de Sonhos, sem a carga. O valor da carga não foi divulgado!

O veiculo foi entregue para Delegacia de Policia do distrito de Castelo de Sonhos para providências.

Em contato com o delegado de Francimar de Castelo de Sonhos, o boletim de ocorrência da corporação ainda está em andamento e até o momento ninguém foi preso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

