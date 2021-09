Temporal derruba 15 postes e deixa 2 mil casas sem energia em cidade do Mato Grosso

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação)21/09/2021 21:13 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o secretário, aproximadamente 20 casas foram destelhadas com os fortes ventos. Ainda não há confirmação se houve feridos. O município tem cerca de 3,7 mil habitantes.

Um forte temporal, hoje, deixou cerca de 2 mil casas sem energia no município de Nova Santa Helena (130 quilômetros de Sinop). A assessoria da Energisa confirmou, ao Só Notícias, que houve a queda de 15 postes no município.

