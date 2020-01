Bombeiros usam cão em buscas por menino desaparecido há quase 20 dias em MT

Garoto de 10 anos desapareceu no dia 15 de dezembro quando saiu de casa para ir na casa do irmão, que mora na mesma comunidade.

Claudemir desapareceu em dezembro de 2019 — Foto: Arquivo pessoal

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez buscas nesta quinta-feira (2) pelo menino Claudemir Ramos Quintino, de 10 anos, desaparecido há quase 20 dias na região do Distrito de Entre Rios, no município de Nova Ubiratã, 506 km de Cuiabá.

Um cão foi usado nas buscas, inicialmente para tentar encontrar pistas sobre o desaparecimento.

O garoto desapareceu no dia 15 de dezembro quando saiu de casa dizendo que iria na casa do irmão, que mora na mesma comunidade.

De acordo com o boletim de ocorrências, confeccionado quatro dias depois do desaparecimento do menino, ele saiu de casa para brincar e não retornou.

Ainda conforme relatos da mãe do menino, alguém afirmou para ela ter visto a criança em local público no município de Feliz Natal, a 518 km de Cuiabá.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

02/01/2020 16h28

