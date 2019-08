Provas do Encceja serão aplicadas no próximo domingo (25)

A avaliação será aplicada nos turnos matutino e vespertino

No próximo domingo, 25, serão aplicadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A avaliação ocorre no período da manhã e à tarde, em todos os estados e no Distrito Federal. Os portões de acesso aos locais do exame serão abertos às 8h e fechados às 8h45, para as provas aplicadas pela manhã, e abertos às 14h30 e fechados às 15h15, para as provas aplicadas à tarde, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF).

A redação vale 10 pontos e cada participante só será aprovado caso tire, no mínimo, 5 pontos neste item. O Inep relembra outro ponto importante: para estar apto à certificação, nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no caso do ensino médio, e em Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física, no ensino fundamental, o participante deverá atingir duas notas mínimas ao mesmo tempo: pelo menos 100 pontos na prova objetiva e o mínimo de 5 pontos na prova de redação em uma mesma edição do exame.

No dia da prova

Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, os participantes devem levar um documento de identificação original e com foto para o dia da prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação. Outras informações podem ser obtidas no site do Encceja.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

