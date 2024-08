Francês eliminado das Olimpíadas após ser atrapalhado por genital recebe proposta de R$ 1,5 milhão de site adulto

Foto: Reprodução | Carta com o suposto convite a Anthony Ammirati foi publicada pelo portal americano TMZ; atleta foi eliminado das Olimpíadas após erro técnico inusitado, mas viralizou nas redes sociais.

O francês Anthony Ammirati, 21, do salto com vara, recebeu uma proposta milionária de um site pornô após seu desempenho nas Olimpíadas de Paris viralizar por um motivo inusitado. No último sábado (3), o atleta foi eliminado da competição porque seu pênis esbarrou no sarrafo que media a altura de seus pulos.

Segundo oTMZ, o pornográfico CamSoda ofereceu US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) ao atleta para posar nu por uma hora para o site. A proposta seria tonar positiva a frustração do atleta, que ficou em 15º lugar na competição, mas garantiu mais de 100 mil seguidores no Instagram.

“Se dependesse de mim, eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, adoraria lhe oferecer até US$ 250 mil em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você exibe seus dotes, sem a trave, é claro”, diz uma carta do vice-presidente da empresa, Daryn Parker, endereçada ao atleta, divulgada pelo TMZ.

Após a derrota, Ammirati deu uma declaração por meio da Federação Francesa de Atletismo, mas não mencionou o acidente: “Estou um pouco arrasado porque não perdi nada na terceira tentativa a 5,70m. O que perdi foi um pouco de salto no treinamento para ajustar as configurações. Apenas uma sessão técnica”.

Fonte: Folha de S.Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/09:03:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...