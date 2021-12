Câmara dos vereadores entra em Recesso de Fim de Ano em Novo Progresso

A Câmara Municipal de Novo Progresso realizou nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021, sua 31.ª reunião ordinária em Novo Progresso.

Cumprindo seu Regimento Interno, a Câmara de Novo Progresso entrou em Recesso Parlamentar a partir desta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Mas, os vereadores podem continuar atendendo à população normalmente de forma eletrônica ou por telefone.

A 31.ª sessão ordinária de 2021, teve a presença de 9 dos 11 edis, foi a última antes do recesso parlamentar de fim de ano. Durante os trabalhos, os vereadores aprovaram projetos, um do executivo que dispõe sobre concessão e rateio do FUNDEB aos profissionais da educação básica municipal; aprovado por unanimidade. Na oportunidade foi aprovado de autoria dos demais vereadores títulos de cidadão para diversas pessoas (veja lista abaixo). Foi aprovado em plenário abertura de uma CPI para investigar atuação de agentes do DITRANP. Desta forma, o recesso parlamentar tem início nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021, e vai até fevereiro de 2022.

Os trabalhos da secretaria e o atendimento dos vereadores à população permanecem normalmente. A próxima sessão ordinária está marcada para a primeira quinzena de fevereiro de 2022, com horário ainda a ser definido pelos vereadores.

No período do Recesso Parlamentar, os trabalhos dos vereadores e os serviços administrativos da Câmara continuam normalmente. Apenas não acontecem os eventos oficiais. A primeira Sessão Ordinária após o recesso acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2022.

Muitos parlamentares aproveitam o período para intensificar a fiscalização de obras e serviços públicos.

Por:Jornal Folha do Progresso

