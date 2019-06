Suspeitos de mandar matar sindicalista são presos em Rio Maria

Crime aconteceu na terça-feira passada(Foto:Reprodução)

Dois suspeitos de serem mandantes da morte do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, Carlos Cabral Pereira, foram presos na manhã deste domingo (16). A vítima foi assassinada a tiros na terça-feira passada (11), na zona rural do município de Rio Maria, no sudeste paraense.

O sindicalista retornava para sua casa em uma motocicleta quando foi abordado por dois homens. Os executores chegaram ao local também uma motocicleta e executaram a vítima, de acordo com informações da Polícia Civil. Carlos Cabral ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Rio Maria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

Durante as prisões, foram cumpridos sete mandados de apreensão domiciliar. Armas de fogo e munições também foram apreendidas. Os outros envolvidos no crime ainda estão sendo procurados pela polícia. Segundo a PC, o sindicalista já vinha sofrendo ameaças de morte. Equipes da Delegacia de Rio Maria e da Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção iniciaram buscas para tentar prender os demais responsáveis pelo crime.

