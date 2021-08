Caminhonete atropela casal que morre instantaneamente

O sepultamento do casal foi realizado na tarde desta segunda-feira (9) em Monte Alegre (Foto:Reprodução / G1 Santarém)

Tragédia chocou amigos e familiares dos jovens sepultados nesta segunda-feira (9)

Segundo a Polícia Militar, 18° Batalhão Gurupatuba, o casal Jairo Marques e Diana Castro morreu no local do acidente, na tarde deste domingo (8), logo após a moto em que eles estavam ser atingida bruscamente por uma caminhonete no ramal de São Pedro, perto da comunidade São Diogo, no município de Monte Alegre, no Baixo Amazonas. Com informações do site G1 Santarém.

Jairo e Diana não resistiram à gravidade dos ferimentos, depois do choque entre os veículos. O motorista da caminhonete fugiu sem socorrer os dois jovens.

Policiais do 18° Batalhão Gurupatuba informaram que somente na manhã desta segunda-feira (9), familiares das vítimas registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.

A polícia também informou que o motorista da caminhonete foi identificado e intimado a comparecer à DP.

O sepultamento do casal foi realizado na tarde desta segunda-feira, em Monte Alegre.

Com informações/ G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...