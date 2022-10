Cardume de piranhas ataca e fere crianças no Rio Tapajós, em Itaituba (PA)

As vítimas foram atacadas enquanto tomavam banho no rio. | Foto:Reprodução/ WhatsApp

A piranha é um dos mais temidos peixes de água doce do mundo e isso se deve à violência de seu ataque, que pode ser realizado em grupo ou individualmente. A espécie só ataca quando tem fome. E, ao contrário do que se pensa, ela não sente uma atração incontrolável por sangue.

Na tarde do último domingo (02), duas crianças, entre 9 e 10 anos foram atacadas por um cardume de piranhas no Rio Tapajós, na praia do Aramanay, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Militares do serviço de guarda-vidas do 7º Grupamento Bombeiro Militar (7° GBM), foram acionados para atender as vítimas, que foram mordidas na região do joelho enquanto tomavam banho no rio.

Após os atendimentos pré-hospitalares, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT) para avaliação médica devido ao corte profundo.

Os militares, alertam os banhistas que evitem banhar nesta localidade, tendo em vista que esse não é o primeiro ataque de piranha que ocorre na Praia do Aramanay. As autoridades alertam aos banhistas que tomem cuidado na hora de frequentar a praia, para que não joguem restos de comidas no rio. Um alerta deverá ser colocado no local para evitar novos ataques.(Com informações Giro Portal).

Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022/17:09:32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...