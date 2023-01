Carro atropela trio em motocicleta e mata passageira, no Para

Daiane bateu a cabeça no vidro dianteiro do carro após ser atropelada (Foto:Reprodução / Redes sociais).

O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (8). O piloto da moto e a criança que estava no veículo sobreviveram

Um carro matou uma mulher atropelada na manhã desta segunda-feira (9) na rua Sebastião de Oliveira com a travessa Zacarias Pinto, em Barcarena, município no nordeste do Pará. A vítima que morreu, que foi identificada como Dayanne Oliveira, estava em uma motocicleta junto com uma criança pequena e o piloto quando foram atingidos por um velículo, modelo HB20, cinza. Os nomes dos outros dois sobreviventes não foram revelados. O motorista do carro foi preso e identificado apenas pelo prenome de Wallace.

Após o cumprimento dos procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça.

Agentes do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) disseram que o suspeito supostamente estava alcoolizado quando cometeu o acidente.

Assim que os militares chegaram no local da colisão, as vítimas tinham sido socorridas. Dayanne morreu depois de dar entrada no Hospital Municipal Wandick Gutierrez. A criança que estava na moto está bem, segundo a polícia. O estado de saúde do condutor da motocicleta não foi revelado.

A PM preservou a área do crime para que a Polícia Científica do Pará (PCEPA) pudesse realizar a perícia.

Um vídeo, que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente. O relógio marcava 8h28 quando o atropelamento ocorreu. Na filmagem, Dayanne vestia uma roupa verde.

Ela chega na moto, junto com o motociclista que estava de camisa preta e calça jeans e a criança vestida de rosa. A menina fica entre o piloto do veículo e a mulher. Os três param em um ponto de vendas de frutas e verduras.

Um dos homens que está no estabelecimento chega a brincar com as vítimas assim que elas chegam, o que mostra que elas eram conhecidas na região.

Nesse momento, é possível ouvir ao fundo um barulho alto de motor de carro. Os olhos de todos se viram para o foco do som e é quando o HB20 aparece desgovernado e os atropela. Por pouco, uma outra pessoa não é atropelada pelo caminho.

Com o impacto, Dayanne é jogada para trás e bate a cabeça no vidro dianteiro do carro. Os moradores gritam assustados. O automóvel destrói produtos da loja com a velocidade. Uma outra filmagem, só que mais rápida, mostra a presença de mais residentes que tentam entender o que aconteceu.

O motorista do HB20 foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil (PCPA) de Barcarena para realizar os devidos procedimentos.

De acordo com a nota da PCPA, o suspeito confessou que estava alcoolizado no momento do acidente e foi autuado em flagrante.

“A Polícia Civil informa que uma mulher identificada como Dayanne Oliveira morreu durante um acidente de trânsito ocorrido na rua Sebastião Oliveira, em Barcarena. A motocicleta onde a vítima estava foi atingida por um veículo. Outras duas pessoas, sendo uma criança, ficaram feridas e foram encaminhadas para os devidos atendimentos. O condutor do veículo que provocou o acidente confessou ter consumido bebida alcoólica e foi encaminhado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante e ficará à disposição do Poder Judiciário”, diz o comunicado. (Com informações do O Liberal).

