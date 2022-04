Na Alepa, 16 deputados estaduais trocaram de partido durante a janela partidária; veja

(Foto: Reprodução Internet) — Período permitido para que deputados federais e estaduais pudessem mudar de legenda para concorrer às eleições sem perder o mandato terminou na última sexta-feira (01).

Pelo menos 16 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará trocaram de partido durante a chamada “janela partidária”, conforme apurado pela redação integrada do Jornal O Liberal junto a alguns parlamentares e à assessoria da casa. O período permitido para que deputados federais e estaduais pudessem mudar de legenda para concorrer às eleições sem perder o mandato terminou na última sexta-feira (2).

Pelas trocas confirmadas à reportagem, o MDB continua sendo a maior bancada da casa, agora com 10 parlamentares (cerca de 25% do total de 41 deputados). O partido ganhou mais três parlamentares: Ângelo Ferrari, que saiu do PTB, Diana Belo, que era do Democracia Cristã (DC) e Paula Gomes, que deixa o PSD. Com essas mudanças, o DC perdeu sua única representante.

O União Brasil passa a ter dois deputados na casa: Dr Jaques Neves e Victor Dias, que saíram, respectivamente, do PSC e PSDB. Já a bancada tucana perdeu Victor Dias e Luth Rabelo, que foi pro PP, mas Ganhou Dra. Heloísa, que era do DEM.

O PL, do presidente Jair Bolsonaro, fica com dois deputados: Antônio Tonheiro e Delegado Caveira, que saiu do PP.

Veja o atual partido de cada deputado, com as mudanças confirmadas à reportagem

*Adriano Coelho – PDT

* Alex Santiago – PP

*Ana Cunha – PSDB

*Ângelo Ferrari – MDB (deixa PTB)

*Antônio Tonheiro – PL

*Carlos Bordalo – PT

*Chamonzinho – MDB

* Chicão – MDB

*Cilene Couto – PSDB

*Delegado Caveira – PL (deixa o PP)

*Delegado Nilton Neves – PSD (deixa o PSL)

*Diana Belo – MDB (Deixa o Democracia Cristã/DC)

*Dilvanda Faro – PT

*Dirceu Tem Caten – PT

*Dr. Galileu – PSC

*Dr Jaques Neves- União Brasil (Era PSC)

* Dr. Wanderlan – MDB

*Dra Heloisa – PSDB (Era DEM)

*Eliel Faustino – DEM

*Eraldo Pimenta – MDB

*Fábio Figueiras – PSB

*Fábio Freitas – Republicanos

*Gustavo Sefer – PSD

* Hilton Aguiar – Avante (Era DEM)

*Igor Normando – Podemos

*José Maria Tapajos – PP (era PL)

*Junior Hage – PP (deixa PDT)

*Lutth – PP (Era PSDB)

* Marinor Brito – PSOL

*Martinho Carmona – MDB

*Michele Begot – PSD

*Miro Sanova – PDT

*Orlando Lobato – PSD (deixa PMN)

*Ozório Juvenil – MDB

*Paula Gomes – MDB (era PSD)

*Nilse Pinheiro -PDT (era Republicanos)

*Raimundo Santos – PSD (era Patriota)

*Renilce Nicodemos – MDB

*Thiago Araújo – Cidadania

*Toni Cunha – PSC (era do PTB)

*Victor Dias – União Brasil (Era PSDB)

Fonte:O Liberal

Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022

