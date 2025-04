Acusado de matar amante grávida e deixar corpo em mata é preso

(Foto: Reprodução) – Um homem de 50 anos acusado de assassinar a grávida Elaine Rosa Araújo, 25, foi preso nesta segunda-feira (28) em Juscimeira (157 km ao Sul).

A jovem estava gestante de 12 semanas e seu corpo foi encontrado no dia 08 de abril, na margem da MT-373. Ela e o suspeito mantinham um caso extraconjugal.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem saiu de casa no dia 6 de abril, dizendo que iria até a casa da vizinha e não foi mais vista. O corpo foi encontrado dois dias depois, em uma área de mata, nos fundos de um balneário, próximo à MT-373. A bicicleta dela estava escondida nas imediações.

Após o crime as investigações do caso foram iniciadas pelo delegado de Juscimeira, José Ramon Leite. O laudo de necrópsia apontou que a vítima foi morta por asfixia mecânica provocada por terceiro. A gestação de 12 semanas também foi comprovada no laudo.

Elaine e o suspeito viviam um relacionamento extraconjugal há mais de um ano, que levou à gravidez da vítima. Poucos dias antes do homicídio, os dois procuraram uma farmácia da cidade em busca de um medicamento que provocasse aborto, conforme informações da polícia.

Na data do homicídio, a última pessoa a ter contato com Elaine foi o investigado, tanto por telefone como presencialmente. Diante dos indícios, o delegado José Ramon Leite representou pela prisão temporária do suspeito, que foi decretada pela Justiça.

“Tudo indica que a motivação foi interromper a gravidez, para ocultar um caso extraconjugal”, afirmou o delegado José Ramon.

Operação Verdade Oculta

O investigado se escondeu em diversas cidades do Estado. Na sexta-feira (25), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira, deflagrou a Operação Verdade Oculta, que intensificou as buscas.

Nesta segunda-feira (28), ele se entregou na Delegacia de Jaciara e teve o mandado de prisão cumprido.

“Ele foi interrogado e, apesar de não assumir a prática do crime, admitiu que ligou para a vítima e esteve com ela no horário do desaparecimento e em local próximo ao que o corpo foi localizado. Ele insinuou que ela insistiu que iria para um sítio resolver um problema, que iria para o ‘tudo ou nada’”, contou o delegado José Ramon.

O suspeito deverá ser indiciado por fraude processual e feminicídio majorado, visto que Elaine estava gestante, era portadora de doença psíquica e o crime foi praticado por meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. As penas somadas podem chegar a mais de 60 anos de prisão.

O nome da operação, Verdade Oculta, foi escolhido devido ao suspeito ter tentado simular que o crime se tratava de um suicídio.

As investigações e diligências contaram com apoio da Delegacia de Polícia de Jaciara, Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis, Delegacia de Polícia de Primavera do Leste e DHPP de Cuiabá.

