São Paulo empata com o Coxa e perde chance de reassumir liderança do Brasileirão

O São Paulo perdeu a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado. Recebendo o Coritiba no Morumbi, a pressionada equipe comandada por Fernando Diniz, que teve seu ônibus atacado por criminosos no trajeto rumo ao estádio, até saiu na frente com gol de Luciano, mas sofreu o empate já na reta final em chute de Sarrafiore e teve de se conformar com o 1 a 1 no placar.

Com o resultado, o Tricolor foi a 58 pontos e agora terá de torcer por uma derrota do Internacional no clássico contra o Grêmio, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, para evitar com que a distância para a liderança fique ainda maior.

Luciano, que desde que retornou de lesão vem sendo o principal destaque do São Paulo, chegou a 14 gols no Campeonato Brasileiro e segue na briga pela artilharia da competição, atrás apenas de Claudinho e Marinho, com 15, e Thiago Galhardo, com 16 tentos.

O jogo – tendo de esquecer o susto com o ataque ao ônibus que transportava a delegação ao Morumbi, o São Paulo logo aos cinco minutos viu o Coritiba ter uma ótima chance para abrir o placar. Natanael foi até a linha de fundo e cruzou para Galdezani chegar cabeceando, mas mandou para fora. O Tricolor respondeu aos 12, com Brenner, que também completou de cabeça o lançamento de Juanfran, mas, a exemplo dos rivais, faltou pontaria.

Pouco depois, o time comandado por Fernando Diniz voltou a assustar o Coritiba. Igor Gomes deu belo passe para Reinaldo, livre, mandar no segundo pau, encontrando Juanfran, que chegou batendo de primeira, mas não pegou em cheio na bola, facilitando a defesa do goleiro Wilson. Mas, o Coxa não vinha deixando barato. Aos 15 minutos, após a defesa do São Paulo travar chute de Nathan, Natanael ficou com a sobra e cruzou na cabeça de Galdezani, que novamente arrematou para fora.

Apesar de não estar jogando bem, o São Paulo, ainda assim, criava, principalmente pelas laterais. Aos 22 minutos, Luciano recebeu ótimo cruzamento da direita, mas, ao tentar cabecear, finalizou com o ombro, errando a mira. Depois, aos 37, o camisa 11 tricolor teve outra boa oportunidade lançamento de Daniel Alves, mas o goleiro Wilson defendeu o cabeceio.

Antes de ir para o intervalo, o São Paulo ainda teve a melhor chance do primeiro tempo nos pés de Daniel Alves. Aos 44 minutos, Daniel Alves, de costas para o gol, recebeu passe rasteiro de Luciano dentro da área, dominou, girou e bateu no canto, mas Wilson estava bem posicionado para salvar o Coritiba, sem dar rebote.

Segundo tempo

O São Paulo começou a etapa complementar já tomando um susto. Logo no primeiro minuto, Galdezani deixou Nathan na cara do gol, mas o atacante acabou parando em Tiago Volpi, que saiu fechando o ângulo do adversário. Os donos da casa responderam aos cinco, quando Reinaldo fez ótimo cruzamento para o meio da área, Pablo não conseguiu alcançar e Luciano, aguardando no segundo pau, viu Jonathan chegar primeiro para cortar.

Mais ofensivo com as entradas de Vitor Bueno e Pablo, o São Paulo melhorou de rendimento e passou a ser mais agressivo. Aos 13 minutos, veio a recompensa pela mudança de postura. Reinaldo tabelou com Igor Gomes pela esquerda e tocou para Pablo, que ajeitou para Luciano bater cruzado, no cantinho, abrindo o placar no Morumbi.

À frente no marcador, o São Paulo ganhou confiança e passou a agredir o adversário com mais frequência. Aos 20 minutos, Daniel Alves deu grande passe para Juanfran, que chegou sozinho pela direita e cruzou rasteiro, mas o zagueiro Vermudt fez o corte para evitar com que Luciano saísse na cara do gol. Cinco minutos depois, a grande chance para ampliacar.Vitor Bueno arrancou e tocou para Pablo, que saiu frente a frente com o goleiro Wilson e viu o rival fazer a defesa com o pé.

Mas, quando a vitória já estava encaminhada, veio o grande baque para o São Paulo. Aos 36 minutos, Ricardo Oliveira recebeu livre pela esquerda em contra-ataque e tocou para Sarrafiore, que, na entrada da área, dominou e soltou a bomba, cruzado, sem chances para Tiago Volpi, empatando a partida no Morumbi.

Daí em diante, o São Paulo foi com tudo para cima do Coritiba tentando arrancar a vitória na marra e até teve a última chance em cabeçada de Pablo, mas o Coxa se manteve firme na marcação e contou com boas intervenções do goleiro Wilson para não deixar o empate escapar. Desta maneira, coube aos comandados de Fernando Diniz se conformarem com mais um tropeço na reta final do Campeonato Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva 23/01/2021 20:31

