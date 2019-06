Casal é preso por trafico de drogas em Castelo de Sonhos com moto roubada

(Foto:Divulgação Policia)- Uma investigação realizada pela Polícia Civil e Militar de Castelo de Sonhos, resultou na prisão em flagrante de um casal suspeito de traficar drogas naquele distrito.

Após a prisão do passageiro de ônibus com 800 gramas de crack na Serra do Cachimbo, em operação conjunta das policias civil e militar, os a gentes de segurança se dirigiram na manhã deste domingo, 23, por volta das 10h00mn, até a residência do casal Fabiano Santos José Fowiez de 26 anos de idade e Marcia Aparecida Sibuslski de 28 anos de idade suspeitos de receptador da droga (crack) aprendida com o passageiro de ônibus. No local também foi preso dois menores das iniciais M. A. B, 17 anos e J. V. S. C. de 17 anos.

Leia Também:Passageiro de ônibus é preso com 800 gramas de crack na Serra do Cachimbo

Com eles foi encontrado uma quantia de uma substancia do tipo maconha, aproximadamente 470 gramas, 02 pinos do tipo cocaína, duzentos reais em dinheiro, uma balança de precisão e mais três motos usadas na distribuição da droga.

Diante dos fatos o casal foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre material apreendido.