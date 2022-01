Casal paranaense deixa bebê no carro para curtir réveillon

A criança, de apenas 1 ano, recebeu atendimento médico, passa bem e está aos cuidados da avó. (Foto:Imagem Ilustrativa internet)

Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono com pena de detenção, de seis meses a três anos. (A informação é de O DIA)

Em Guaratuba, no litoral do Paraná, um casal foi preso no último sábado (1º) por deixar um bebê de 1 ano e 4 meses preso no carro enquanto curtiam a praia. Segundo a Polícia Militar, apenas uma pequena fresta do vidro do carro estava aberta.

Após uma denúncia anônima, o bebê foi retirado pelos policiais. A criança recebeu atendimento médico, passa bem e está sob os cuidados da avó.

O casal disse à polícia que a cada meia hora voltavam para o carro para acompanhar a situação da criança. O homem tem 25 anos e a mulher, 19.

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/15:00:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...