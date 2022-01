Mulheres ostentam em carro e ‘rebocam’ homem em praia de Salinas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma cena bem inusitada chamou atenção de quem estava na praia do Atalaia, em Salinópolis, neste final de ano: um carro de luxo, lotado de mulheres ostentando drinks diferenciados “rebocavam” um homem pelas areias. Ele estava amarrado pelo pé e, também consumindo bebida alcoólica, era arrastado. A brincadeira, aparentemente, era consentida e ele não parecia reclamar. Seguia tomando a bebida dele enquanto um clássico do reggae melódico tocava no carro.

