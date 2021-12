Publicação Nº 0526/2021 – W. B COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP

W. B COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 28.703.642/0001-76, situada na Rd. Br 163, Km 1120, M/E, 700 metros fundos, MD – Comunidade Santa Julía – ZONA RURAL, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP a L.O. (LICENÇA DE OPERAÇÃO) através do protocolo 04/10/2021, com a validade até 18/11/2025, para a sua atividade.

Publicado dia 09 de dezembro de 2021

