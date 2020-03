Diácono de Santa Maria do Pará é sequestrado após ter casa invadida por assaltantes

(Foto;Reprodução) – Clérigo ficou a madrugada inteira com os bandidos, até ser abandonado em zona rural

O diácono Marcelo Silva Gama foi sequestrado e viveu momentos de terror em Santa Maria do Pará, nordeste paraense, na noite desta terça-feira (04).

O homem foi levado por bandidos que roubaram sua casa, passando a noite inteira como refém e abandonado em uma área rural pela manhã. Nas redes sociais, frequentadores da igreja católica vinculados à Diocese de Castanhal e região acompanharam o caso com angústia, divulgando informações e fazendo apelos até o religioso ser localizado.

Era por volta das 23h quando três homens armados invadiram a casa do clérigo, no Distrito de Taciateua, em Santa Maria do Pará,.abordando a família quando eles entraram com o carro dentro da garagem da residência. Eles cobriram o rosto do diácono com uma camisa e amarraram as mãos dele. Em seguida, levaram o homem para dentro da casa, onde fizeram ele entregar objetos como televisores, dinheiro e joias.

Na fuga, o bando levou o homem junto com o carro da família, modelo Volkswagen Gol. A família e amigos fizeram apelos nas redes sociais, começando uma campanha para que o clérigo fosse achado.

Somente pela manhã, por volta das 8h, o homem foi localizado em um ramal na agrovila São Raimundo, já no município de Castanhal. Em conversa com a Polícia, o diácono disse que ficou muito tempo rodando com os bandidos dentro do carro, até que por fim, eles entraram em um local que ele acredita ser um motel. O homem ficou toda a madrugada amarrado e encapuzado, até ser posto no carro de novo pela manhã e ser abandonado na estrada.

Agora, a Polícia Civil de Santa Maria se concentra em localizar os bandidos que sequestraram o diácono.

