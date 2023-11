Chuva de granizo é registrada no Garimpo do Patrocínio;VÍDEO

O fenômeno raro foi registrado nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, no Garimpo do Patrocínio, município de Itaituba, no sudoeste do Estado. (Foto:Reprodução)

Esta não é a primeira vez que chove granizo no interior do Pará. Recentemente, o fenômeno foi registrado no interior de Marabá e na cidade de Moju.

O fenômeno pegou de surpresa os moradores, conforme apurado, pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, está é primeira vez que ocorre chuva com granizo na comunidade.

Granizo

Granizo: o que é, como se forma, chuva de granizo

Granizo é uma formação de água em estado sólido que ocorre em nuvens com condições específicas, precipitando-se dessa forma na superfície terrestre. Sua formação é concretizada em nuvens de elevada altitude mediante a ação de elementos e fatores climáticos diversos, com destaque para as baixas temperaturas.

As chuvas de granizo são formadas principalmente em zonas equatoriais e têm grande potencial de causar danos às comunidades humanas. Elas geram inúmeros prejuízos econômicos, com destaque para perdas na agricultura. O granizo possui tamanhos variados e é uma das formas de precipitação de água.

Resumo sobre granizo

*O granizo é uma forma de precipitação gerada pelo congelamento de água em nuvens de elevada altitude.

*Sua formação ocorre em condições específicas na atmosfera, como as baixas temperaturas.

*Possui características diversas em termos de diâmetro, sendo tipicamente esférico e com superfície irregular.

*As chuvas de granizo são formadas mediante a atuação de agentes do clima, como a temperatura e a umidade.

*Um evento atmosférico de chuva de granizo tem o potencial de causar grandes prejuízos econômicos e humanos.

*Há o registro de blocos de granizo de grandes dimensões precipitados em eventos chuvosos ao redor do mundo.

O que é granizo?

O granizo é a precipitação de água em formato sólido, ou seja, na forma de pequenos blocos de gelo. A partir da formação do granizo em nuvens de grandes altitudes, mediante condições climáticas específicas, ocorre a sua precipitação. Essa forma de precipitação é bastante comum em diversas áreas do planeta, sendo mais frequente nas regiões equatoriais.

Como o granizo é formado?

O granizo é formado por meio da solidificação da água, principalmente em nuvens cumulonimbus, em condições bastante específicas. A formação do granizo necessita de temperaturas muito baixas e de intensa circulação do vento. As temperaturas negativas e as correntes de ar contribuem diretamente para a solidificação da água presente nas nuvens, que, a partir da aquisição de um peso específico, precipita na superfície terrestre no formato de pequenos blocos de gelo.

Quais as características do granizo?

Granizos são corpos sólidos transparentes formados por água. Eles têm tamanhos variados e superfícies irregulares. O tamanho de um granizo pode variar de 0,5 cm a 5 cm de diâmetro. Já o seu formato é tipicamente esférico com superfícies notadamente irregulares.

Régua medindo os vários tamanhos de granizo no chão.

Os granizos têm tamanhos diversos e formatos tipicamente esféricos.

Como as chuvas de granizo são formadas?

A formação de uma chuva de granizo ocorre do mesmo modo que outros tipos de precipitação, como a da água em formato líquido ou ainda da neve, ou seja, ocorre pelo processo do ciclo da água na Terra.

Em específico, as chuvas de granizo são provocadas por um tipo de nuvem, a cumulonimbus, que ocorre prioritariamente em zonas equatoriais. Esse tipo de nuvem se situa em altas altitudes, condição que facilita o congelamento devido à baixa temperatura atmosférica.

As chuvas de granizo variam conforme a sua intensidade e durabilidade. Tais características são influenciadas por fatores climáticos e por elementos climáticos como:

* temperatura;

* umidade;

*massas de ar;

*velocidade do vento.

Quais as precauções com o granizo?

A precipitação de granizo pode incorrer em grandes prejuízos para a população e as atividades humanas. Sua intensidade, bastante variável pela influência de aspectos geográficos, pode causar graves danos em comunidades inteiras. Desse modo, os sistemas de previsão atmosférica e de defesa civil devem contribuir para sua previsibilidade e consequente divulgação para a população, a fim de evitar maiores prejuízos.

Grandes “pedras” de granizo caindo sobre um carro.

As chuvas de granizo causam prejuízos em objetos diversos, como os automóveis.

Em âmbito produtivo, as chuvas de granizo provocam grandes prejuízos em plantações agrícolas, incluindo a destruição completa de plantações de hortaliças e de frutíferas. Por sua vez, tal chuva tem o potencial de causar danos significativos em equipamentos urbanos, como residências e comércios. Há ainda o registro de prejuízos com granizos em objetos, como automóveis. Portanto, durante a ocorrência desse evento atmosférico, é necessário procurar um abrigo sólido, com cobertura segura, a fim de evitar maiores danos.

Quais foram os maiores granizos já registrados?

Os granizos têm tamanhos variados, entre 0,5 cm e 5 cm de diâmetro, e considerados diminutos. Porém, ao longo do tempo, foram registrados diversos eventos atmosféricos que culminaram na queda de granizos de tamanhos muito maiores.

Um exemplo foi um granizo encontrado nos Estados Unidos (2010) que tinha 20 centímetros de diâmetro. Eventos extremos com quedas de granizo de grandes dimensões também já foram registrados em Bangladesh (1986) e na Argentina (2018).

No Brasil, as chuvas de granizo são muito comuns, especialmente no verão. Por exemplo, em 1985, uma chuva de granizo de alta magnitude atingiu o leste de Minas Gerais. Esse tipo de tempestade também é bastante comum no Sul do país.

