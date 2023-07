Delegado morto em Uruará: último suspeito de envolvimento no crime morre em ação policial

(Foto:Reprodução) – Segundo a Polícia Civil do Pará, William da Costa estava escondido em uma residência no bairro Liberdade e reagiu à abordagem assim que viu os policiais

William da Costa, o quarto e último suspeito de envolvimento na morte do delegado Luciano Francisco Ferreira, que atuava na Polícia Civil de Uruará, no sudoeste do Pará, morreu durante uma ação policial que ocorreu na cidade de Altamira, na noite desta quarta-feira (5). Ele estava escondido em uma residência no bairro Liberdade. Como havia um mandado de prisão preventiva contra ele, cinco equipes de policiais seguiram até o local para fazer a prisão.

O suspeito reagiu à abordagem assim que viu os policiais e acabou baleado durante uma troca de tiros. Wiliam foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local onde ele se escondia, a polícia apreendeu um revólver e munições que estavam na posse do suspeito. Dos quatro envolvidos na morte do delegado, três foram mortos em confronto com a Polícia Civil e um foi preso em flagrante.

“Desde o ocorrido, policiais civis vêm trabalhando de forma ininterrupta visando elucidar os fatos e capturar os envolvidos. De acordo com as investigações, quatro homens teriam participado do crime, sendo um preso em flagrante, dois mortos durante intervenção policial em Uruará e um morto em confronto na noite de hoje”, destaca o Delegado Ricardo Vieira, Superintendente Regional do Xingu.

Relembre o caso

O delegado Luciano Francisco Ferreira, que estava à frente da Operação Curupira, foi alvejado por sete tiros, na madrugada de segunda-feira (3), durante uma intervenção policial, que ocorreu no centro da cidade de Uruará, onde ele atuava. O policial civil foi socorrido e encaminhado às pressas para o Hospital Municipal, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Em seguida, foi transferido ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), por UTI aérea. A morte do delegado foi confirmada na terça-feira

LEIA TAMBÉM:Corpo de delegado é velado em Altamira e será transferido para Marituba

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/09:42:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...