Chuva forte deixa ao menos sete mortos em Santa Catarina

Seis dos mortos foram arrastados pela enxurrada.

Ao menos sete pessoas morreram em Santa Catarina durante as fortes chuvas que caíram no estado na madrugada desta quinta-feira (17).

Seis dos mortos foram arrastados pela enxurrada em Presidente Getúlio, cidade de quase 18 mil habitantes no Alto Vale do Itajaí. O acesso ao município está bloqueado por causa dos deslizamentos de terra e os moradores estão sem energia elétrica e serviços de telefonia.

Segundo a Defesa Civil do estado, só no município, foram registrados 125 mm de chuva em apenas seis horas – pouco menos do que o previsto para o mês todo.

Em Ibirama, na mesma região, uma vítima foi encontrada já pela manhã, mas ainda não foi identificada. Na cidade, casas foram levadas pela força das águas e moradores foram socorridos em abrigos.

Há registros de estragos materiais e de desabrigados em outros municípios da região, como em Aurora, em que a cheia de um afluente do rio Itajaí Açu provocou o rompimento de um lago, atingindo ao menos 15 famílias.

Entre as outras áreas em que há ocorrências de desalojados estão o Vale do Itajaí, como os municípios de Rio do Sul e Apiúna, a Grande Florianópolis, principalmente São José e Palhoça, e o Oeste catarinense.

O volume alto das chuvas também fez acionar o sistema de operação de barragens, e as comportas das unidades de Taió e Ituporanga foram fechadas.

Inicialmente, a Defesa Civil havia divulgado que eram 20 os desaparecidos, mas, em novo boletim, não confirmou o número. O órgão ainda continua as operações de atendimento à população.

O governador Carlos Moisés (PSL) determinou pela manhã o reforço das equipes de auxílio e o deslocamento de um helicóptero para atuar nos resgates.

“O momento é de solidariedade com todas as vítimas. Estamos trabalhando desde as primeiras horas e nossas equipes já estão no local para levar auxílio para aqueles que foram atingidos em Santa Catarina. A situação ainda é de cautela com novos temporais, por isso é importante que a população se mantenha atenta aos alertas da Defesa Civil”, afirmou em nota divulgada pelo governo.

Segundo a Defesa Civil, alertas de chuva forte foram enviados aos moradores das cidades com ao menos 24 horas de antecedência.

De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, o tempo continua instável no estado e ainda há possibilidade de temporais da tarde à noite desta quinta, principalmente nas regiões já atingidas.

