Santos vence o RB Bragantino no Brasileirão e reclama muito da arbitragem

(Foto:Reprodução) – Peixe fez 2 a 0, fora de casa, e está na 11ª colocação da tabela ainda lutando pela Libertadores

Camacho abriu o placar no início do segundo tempo

O Santos venceu o RB Bragantino por 2 a 0 no fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas saiu de campo extremamente insatisfeito com a arbitragem. Nas redes sociais, o clube reclamou das decisões do árbitro no primeiro tempo. “Faltas duríssimas, pouquíssimas punições e um jogador do Peixão machucado”, escreveram. Felipe Jhonatan também reclamou em entrevista no intervalo, pedindo cartão vermelho para Pelé por falta em Bauermann. Marcos Leonardo levou um chute forte nas costas e foi substituído. No âmbito do futebol, o primeiro tempo não teve bola na rede. No segundo tempo, aos cinco minutos, Camacho abriu o placar. Aos 22, Ângelo ampliou com um belo gol. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Santos, mas voltou atrás. Com o clima quente, Lucas Evangelista foi expulso aos 53 minutos por falta dura em Madson. O resultado coloca o Peixe em 11º lugar na tabela e o Bragantino é o 13º. Na próxima rodada, o Santos faz o clássico com o Corinthians e o Massa Bruta recebe o Athletico-PR.

Faltas duríssimas, pouquíssimas punições e um jogador do Peixão machucado. Santos vai empatando em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. #BGTxSAN pic.twitter.com/TiPlMV0wWq — Santos FC (@SantosFC) October 17, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/10/2022/07:05:53

