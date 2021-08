Pará representa a Amazônia Legal em conselho internacional

Helder ao lado do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan | Foto:Embaixada EUA/Fábio Bonifácio

Governador Helder Barbalho e os governadores do Amazonas e de Rondônia voltaram a defender a cooperação bilateral e a bioeconomia na Amazônia

Representante do Consórcio da Amazônia Legal, o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu no início da tarde desta quinta-feira (05) com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e assistente para Assuntos de Segurança do presidente Joe Biden. Também estiveram presentes os governadores do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcos Rocha.

O encontrou integra uma série de diálogos entre os estados da Amazônia Legal e os Estados Unidos visando à cooperação bilateral. Na ocasião foram discutidos vários temas, como regularização fundiária, combate ao desmatamento, serviços ambientais, bioeconomia, e cooperação financeira e em ciência e tecnologia.

Para Helder Barbalho, é importante que a comunidade internacional procure os estados da Amazônia para fortalecer o diálogo sobre a agenda climática. “Nós, governadores, demonstramos nosso compromisso em eliminar o desmatamento ilegal, descarbonizar as economias locais e demonstramos, ao mesmo tempo, que podemos construir soluções com a sustentabilidade. Que possamos fazer com que esse desenvolvimento reverta a lógica econômica, criando alternativa, associada à atividade da agricultura e da pecuária, ao tempo em que a floresta em pé passa a ser valorizada num patamar de rentabilidade, e que com isso possamos gerar emprego e renda para os milhões de brasileiros que vivem na Amazônia”, enfatizou.

Ainda segundo o governador do Pará, o governo americano solicitou a apresentação das principais demandas dos estados para que possa ser internalizadas, com o governo norte-americano, soluções para a agenda climática. Durante a reunião foi apresentado o Plano de Recuperação Verde (PRV), elaborado pelo Consórcio Amazônia Legal, como mecanismo para que a reconfiguração da estrutura socioeconômica da Amazônia Legal tenha como efeito o estabelecimento de uma preservação duradoura dos ecossistemas locais.

Race To Zero

Helder Barbalho ressaltou a meta do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que visa principalmente levar o Pará à neutralidade climática na área de “uso da terra e florestas” antes de 2036, e reafirmou o compromisso da adesão da campanha global Race To Zero para zerar emissões de gases do efeito estufa até 2050. Segundo ele, tudo isso é possível por meio de consolidações de parcerias com governos e instituições nacionais e internacionais. “A união de esforços em favor da Amazônia, e acima de tudo construir um novo conceito em que possamos valorizar as atividades da agricultura e da pecuária e construir uma nova economia verde, é o caminho para o desenvolvimento sustentável”, afirmou o governador do Pará.

Outro assunto abordado foi a complexidade da Amazônia e sua realidade muito específica, com espaços dos povos amazônidas nas estruturas de governança dos territórios. Jake Sullivan sinalizou o interesse positivo dos EUA em colaborar com os estados da região amazônica, e ressaltou que o presidente norte-americano reforça que a Amazônia é um ecossistema que precisa ser protegido, por ser indispensável ao planeta.

Combate ao desmatamento

De acordo com dados do Deter, serviço de alerta de desmatamento e degradação da floresta na Amazônia Legal, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado do Pará teve uma redução de 11,4% no desmatamento, no período de agosto de 2020 a julho de 2021, em relação ao período de agosto de 2019 a julho de 2020, o que equivale a uma área de 55.421 hectares. Somente o mês de julho, quando comparado ao mesmo período do ano passado, apresenta uma diminuição de 32% no desmatamento em todo o Estado e mostra diminuição de 26.342 hectares.

Essa redução é resultado dos esforços empreendidos pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, por meio da Operação Amazônia Viva, que já contabiliza 14 fases.

“Pé no Chão”

No último dia 30 de julho, Helder Barbalho compôs o grupo de governadores que participou de videoconferência com o enviado especial para o Clima do Governo dos Estados Unidos, John Kerry. O encontro teve a participação de autoridades de todas as regiões do Brasil. Foram apresentados projetos prioritários de cada região na área de conservação ambiental.

O Pará, representando a região Norte, apresentou o Projeto “Bioeconomia Pé no Chão”, desenvolvido em parceria com a Universidade de Nova York (NYU), que busca a construção e execução de um plano de ação para o desenvolvimento do Pará nos níveis econômico e humano.

Helder Barbalho ressaltou que “a Bioeconomia é uma oportunidade que a Amazônia tem para expressar seu inteiro potencial e produzir desenvolvimento justo e vocacionado, a partir do capital natural que temos como diferencial perante o mundo”.

