‘CNH Pai D’égua’: aprovados no oeste do Pará podem realizar matrícula até quinta-feira, 19

Os candidatos aprovados no programa CNH Pai D’égua, nas cidade de Santarém, no oeste do Pará, Altamira e Itaituba, têm até quinta-feira (19) para completar o processo de matrícula. Este programa social do Governo do Estado oferece a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda, eliminando custos com autoescola e taxas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Encerramento das Inscrições

O processo de matrícula começou no dia 10 de setembro. Durante esse período, candidatos dos 29 municípios contemplados devem comparecer ao local indicado para formalizar sua inscrição. Cada candidato recebeu um e-mail com as instruções sobre data, horário e local da matrícula, além dos documentos necessários.

Documentação Necessária

Para realizar a matrícula, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos (originais e cópias):

Carteira de Identidade ou documento equivalente (para primeira habilitação) ou Carteira Nacional de Habilitação válida (para mudança e adição de categoria).

CPF.

Comprovante de residência atualizado.

Certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ou equivalente.

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará, com vencimento de 90 dias.

Após a entrega dos documentos e o cadastro, os candidatos passarão pela coleta biométrica e agendarão os exames médicos. A matrícula é a primeira etapa do processo de habilitação no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

Locais de Atendimento

Em Santarém, o Centro de Convenções Sebastião Tapajós é o local designado para as matrículas, atendendo também candidatos dos municípios de Aveiro, Belterra e Mojuí dos Campos.

Railsom Rodrigues, um dos beneficiados, expressou sua empolgação. “Com a CNH Pai D’égua, vou usar o dinheiro que tinha guardado para minha habilitação para dar entrada em um veículo. Isso abre muitas portas e oportunidades de trabalho”, ressaltou.

Já Sandra Barbosa, de Belterra, destacou como o programa vai aliviar seu custo financeiro. “A dificuldade financeira me impediu de tirar a carteira antes. Agora, com a CNH Pai D’égua, estou ansiosa para começar o processo”, frizou.

Edney Pimentel, gerente regional da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Santarém, ressaltou. “Vamos atender um total de 3096 candidatos em nossa região, com uma equipe dedicada para garantir que todos completem a matrícula e avancem nas próximas fases do programa”, finalizou.

Próximos Passos

Após o término do período de matrícula, os candidatos realizarão os exames e aulas necessárias, incluindo provas teórica e prática, para a obtenção gratuita da CNH.

O CNH Pai D’égua é uma iniciativa do Governo do Estado coordenada pelo Detran, com o objetivo de proporcionar mais oportunidades de trabalho e melhorar a renda familiar dos beneficiários.

