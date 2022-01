Colisão entre dois carros deixa um morto no interior do Pará

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Geral de Tailândia (HGT).

Acidente foi registrado na rodovia PA-150, no nordeste paraense. (Foto: Reprodução/Portal Tailândia)

O segundo domingo de 2022 começou com trágicas notícias para algumas famílias no interior do nordeste paraense. Um acidente de trânsito registrado, no início da manhã de hoe (9), deixou rastros de destruição ao longo da rodovia PA-150 no perímetro que compreende a cidade de Tailândia.(A informações é de Cleyton Rogério/Portal Tailândia)

Informações iniciais confirmam a colisão frontal envolvendo dois carros de passeio próximo da vila Bom Remédio. Dada a gravidade do acidente, uma pessoa morreu ainda no local. As seis vítimas com ferimentos foram encaminhadas ao Hospital Geral de Tailândia (HGT).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas até o local, bem como o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo.

Jornal Folha do Progresso em 10/01/2022/07:13:00

