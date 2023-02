Colisão violenta entre carro e carreta mata três estudantes e um médico veterinário, no Pará

O acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem feita pelo carro de passeio, que colidiu de frente com a carreta ao fazer a manobra (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

Os três acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, que morreram no acidente, iriam se formar no final deste ano

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta foi registrado, no final da tarde de quinta-feira (16), no km 56 da rodovia PA-483, a Alça Viária, no município de Barcarena, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar (PM), quatro ocupantes do carro, de idades não reveladas, morreram.

Três vítimas eram da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), do curso de Medicina Veterinária, enquanto a outra pessoa que morreu era um médico veterinário, que atuava com a exportação de animais. Os acadêmicos, que morreram na colisão, estavam no 8º semestre e iriam se formar no final deste ano.

De acordo com a instituição, as vítimas são os estudantes Camille Samara da Silva, João Lucas da Graça Andrade e Taina Oliveira Beckman, além do médico veterinário e ex-aluno da Ufra, André Augusto do Nascimento Mendonça. A universidade decretou luto oficial de três dias.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro aos quatro ocupantes do carro, mas não resistiram aos ferimentos.

Uma colega dos três acadêmicos, que preferiu ter o nome não revelado, disse que eles estavam a caminho de uma fazenda. Ela não soube dizer onde o local era, mas afirmou que as vítimas estavam acostumadas a fazerem o trajeto onde o acidente ocorreu.

“Nos vimos no dia do acidente o João e ele ainda falou que iria estar trabalhando durante o Carnaval. Muito triste. O João entrou junto comigo na UFRA. Todos na sala gostavam dele. Muito triste. Os três estudantes que morreram, iam se forma no final desse ano. Tudo isso aconteceu enquanto eles viajavam a trabalho. Camille e Tainá eram muito dedicadas também”, relatou a garota.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível perceber que os ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens. O veículo ficou totalmente destruído, enquanto a carreta invadiu o acostamento e entrou em uma área de mata na lateral da pista. Não há informações sobre o estado de saúde das demais pessoas envolvidas.

O acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem feita pelo carro de passeio, que colidiu de frente com a carreta ao fazer a manobra.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC) informa que o caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos. “Diligências são realizadas para apurar mais informações sobre as circunstâncias do acidente e identificação das vítimas”.

Até o fechamento desta edição, o estado de saúde do condutor da carreta não havia sido revelado.

Nota de pesar da UFRA

A UFRA publicou uma nota de pesar sobre a mortes das quatro vítimas. A professora Herdjania Veras de Lima, Reitora da instituição, prestou solidariedade aos familiares, professores, amigos e colegas de João, Tainá, Camille e André.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Camille Samara da Silva, João Lucas da Graça Andrade e Taina Oliveira Beckman, estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), e de André Augusto do Nascimento Mendonça, médico veterinário e ex-aluno da instituição. O falecimento ocorreu ontem, 16 de fevereiro, em um grave acidente na Alça Viária, região metropolitana de Belém.

A professora Herdjania Veras de Lima, Reitora da Ufra, em nome de toda a comunidade acadêmica, se solidariza aos familiares, professores, amigos e colegas das quatro vítimas, nesse momento de profunda dor e tristeza, e decreta luto oficial de três dias (Portaria Nº 336/2023), a partir desta sexta-feira (17).”, disse o comunicado. (Com informações do O Liberal).

17/02/2023

