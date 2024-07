3ª Olimpíada Mirim-OBMEP tem 4,4 milhões de estudantes inscritos

(Foto: Divulgação OBMEP)- Competição de matemática é para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A Olimpíada Mirim-OBMEP não para de crescer. Realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a competição científica de matemática contará este ano com 4,4 milhões de estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. No ano anterior, foram 4,2 milhões. Ao todo, a 3ª Olimpíada Mirim-OBMEP alcançará 30.754 escolas públicas e privadas de 4.037 municípios do país.

“A Olimpíada Mirim visa tanto o estudante quanto o professor dos anos iniciais da educação básica. Os resultados da inscrição 2024 mostram que essa proposta está tendo uma aceitação cada vez maior no âmbito do Ensino Fundamental 1”, avalia o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana.

A Olimpíada-Mirim tem como principal motivação garantir que alunos mais novos de escolas públicas e privadas do país possam vivenciar a experiência olímpica da mesma forma que os alunos participantes da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), que abrange estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

A competição científica visa também transformar a relação das crianças com a disciplina através de exercícios lúdicos e criativos e envolver os professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental no ensino diferenciado da matemática.

Datas das provas

A Olimpíada Mirim-OBMEP será realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A 1ª fase ocorre em 27 de agosto e consiste em uma prova classificatória composta de quinze questões objetivas (múltipla escolha). Alunos classificados nesta etapa poderão participar da 2ª fase, em 12 de novembro, também composta de quinze questões objetivas.

O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, divididos nos níveis Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino Fundamental).

Para celebrar o desempenho dos alunos, a Olimpíada Mirim disponibiliza certificados digitais correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze.

A Olimpíada Mirim-OBMEP é uma realização do IMPA com apoio da B3 Social, da CAPES (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), além da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).

