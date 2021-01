Concurso da Polícia Civil do Pará não será adiado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As provas estão previstas para iniciar no dias 21 de março de 2021 e serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

A Seplad reitera que todas as informações sobre o andamento do certame serão divulgadas em suas redes sociais e site.

“O concurso já conta com mais de 135 mil inscritos, e o andamento do processo para a realização do concurso manifesta a nossa prioridade pelo ingresso de mais servidores por meio de concursos, e a Seplad trabalha sem medir esforços, além de cumprir todos os cronogramas de forma transparente”, ressaltou Thainná Alencar , secretária adjunta de gestão de pessoas da Seplad.

