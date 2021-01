Homem é suspeito de matar o próprio o irmão com facada no coração

(Foto:Reprodução) – Policiais civis prenderam Francisco Jhone Avelino Nunes, acusado de matar o próprio irmão Raimundo Nonato dos Santos Ferreira com um certeiro golpe de faca no coração, na tarde de terça-feira (19), na Avenida Brasil, bairro Centro, em Curionópolis, sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas, Francisco e Raimundo iniciaram uma discussão. “Chico” armou-se com uma faca tipo “peixeira” e desferiu uma facada, acertando o coração da vítima. O assassino não fugiu do local do crime e foi preso.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de ‘fratricídio’. Raimundo ficou custodiado, aguardando manifestação do Poder Judiciário. Ele deverá ser transferido para o sistema prisional em Marabá.

Fonte: Portal Debate Carajás – Sucursal Parauapebas

