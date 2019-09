Concurso do TRE terá vagas para ensino superior, técnico e médio com salários a partir de R$ 8 mil

(Foto:Reprodução)-O novo concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) deve ser feito ainda em 2019, conforme informado pelo presidente da comissão do certame, Rodrigo Augusto Valdez, por meio da assessoria de comunicação do órgão.

Valdez afirmou que a intenção é realizar o concurso o quanto antes, inclusive para já ter o reforço para o pleito das eleições municipais do ano que vem. “Os procedimentos adotados no momento são a definição do quadro, a confecção do projeto básico e a contratação da organizadora”, afirmou.

Apesar de não ter revelado a previsão exata para o lançamento do edital, no momento ele informou que trabalha na elaboração do projeto básico com todos os detalhes da disputa, para que então possa ser definida a empresa organizadora. A carreira de técnico aceita ensino médio ou curso técnico, dependendo da área, e apresenta salário inicial de R$ 8.501,45, exceto a especialidade de segurança e transporte, cujo vencimento corresponde a R$ 9.608.52.

Com relação ao analista, que requer formação superior em Direito, o tribunal paga mensalmente R$ 13.365,38 ao servidor. No caso da área do oficial de justiça, o valor sobe para R$ 15.181,77. Vale ressaltar que os salários contam com o auxílio-alimentação e as gratificações.

Valdez confirmou que algumas das áreas a serem oferecidas no edital, como a de analista e de técnico na área administrativa, podem ter lotação inicial em zonas eleitorais do interior do Estado. O último certame para o tribunal ocorreu em 2013 e abriu oito vagas imediatas, mais o cadastro reserva, com 17 mil inscritos.

Por:JC Concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...