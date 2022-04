Indígena carrega por 2h irmã grávida picada por jararaca até socorro na Terra Yanomami

Caso ocorreu nesta quarta-feira (30), na Comunidade Yaritobi. A jovem, de 20 anos, está grávida de aproximadamente 3 meses e segue em observação no Polo-Base do Surucucu, na Terra Yanomami.

Uma jovem grávida, de 20 anos, foi carregada pelo irmão até um helicóptero de resgate após ser picada por uma cobra jararaca na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O caso aconteceu nesta quarta-feira (30).(As informações são de Vanessa Fernandes, g1 RR — Boa Vista).

Os dois vivem na região da Comunidade Yaritobi, e o rapaz precisou andar por cerca de duas horas até o local de pouso da aeronave .

A informação foi divulgada em uma rede social pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami. Segundo ele, a jovem está grávida de aproximadamente três meses e o bebê está bem. Não há posto de saúde na comunidade que a indígena vive.

“Isso é Saúde Indígena. Essa é a realidade dos Povos Yanomami. Realidade também dos Profissionais que desempenham um papel importantíssimo nas Comunidades”, comentou Hekurari na rede social.

Em um vídeo enviado ao g1, é possível ver o momento em que o irmão chega ao local. Hekurari explica que o rapaz usou um pedaço de cipó apoiado na cabeça, para conseguir distribuir o peso da irmã e carregá-la nas costas durante todo o trajeto.

Conforme Hekurari, a jovem está estável e se recupera no Polo-Base Surucucu, considerado unidade referência na Terra Yanomami (veja na foto acima). Somente daqui alguns dias, quando ela puder andar, será levada de volta à sua região. Na Comunidade Yaritobi vivem pelo menos 700 indígenas.

“A paciente está estável e a gestação está no início, mas ela recebeu o soro antiofídico e está sendo observada pela equipe do posto de saúde”, explicou Hekurari.

O caso da jovem grávida picada por uma cobra não é isolado na Terra Yanomami. Outro indígena, de 23 anos, foi resgatado por um helicóptero após ser picado por uma cobra jararaca na Comunidade de Xokori. O paciente foi carregado por outros indígenas em um pano vermelho.

O presidente do Condisi-YY relatou que, somente no mês de março, ocorreram seis atendimentos por picada de cobra no Polo-Base Surucucu, sendo que um indígena morreu e outro precisou ser removido para Boa Vista devido a gravidade do caso.

Terra Yanomami

Maior reserva indígena do Brasil, a Terra Yanomami tem quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas, e parte da Venezuela. Cerca de 30 mil indígenas vivem na região em mais de 370 comunidades.

A área é alvo do garimpo ilegal de ouro desde a década de 1980. Mas, nos últimos anos, essa busca pelo minério se intensificou, causando além de conflitos armados, a degradação da floresta e ameaça a saúde dos indígenas.

A invasão garimpeira causa a contaminação dos rios, o que reflete na saúde dos Yanomami, principalmente crianças, que enfrentam quadros severos de desnutrição por conta do escasseamento dos alimentos.

Acidentes com picadas de cobras peçonhentas são umas das maiores ocorrências atendidas na Terra Yanomami, ao lado de casos de malária, desnutrição, verminose, pneumonia e Covid.

