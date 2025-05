Conflito familiar termina em agressão e mobiliza polícia em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | Caso foi registrado no bairro Nova Vida I na manhã desta segunda-feira (6); vítima e agressor foram encaminhados à delegacia.

Na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 11h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de conflito familiar na Rua das Mangueiras, bairro Nova Vida I, em Parauapebas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição recebeu a denúncia via oficial de dia e se deslocou imediatamente ao local. Ao chegarem, os policiais constataram que um homem havia sido agredido fisicamente por seu enteado, também residente no imóvel.

A vítima relatou ter sido agredida pelo suspeito durante uma discussão familiar. Diante da situação, os militares conduziram ambos à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/13:05:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...