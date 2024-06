Morre Tom Bower, ator do filme ‘Duro de matar 2’

(Foto: Youtube/Reprodução)- Segundo a família do astro, Tom morreu no dia 30 de maio. Ele deixa dois filhos, quatro netos, o irmão e a irmã.

Morreu aos 86 anos, Tom Bower, ator que estrelou filmes como Duro de Matar 2 e Nixon. Segundo a família do astro, Tom morreu no dia 30 de maio.

A morte só foi confirmada pela família do ator na última quinta-feira (06) ao site the Hollywood Reporter.

Tom faleceu enquanto dormia na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Seu papel mais recente foi na série de televisão Lucky Hank, de 2023. Ele também atuou em produções como Two Ways Home (2019), Senior Love Triangle (2019), El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), Fully Realized Humans (2020) e Raymond & Ray (2022).Tom Bower era viúvo e havia perdido a esposa em agosto do ano passado. Ele deixa dois filhos, quatro netos, o irmão e a irmã.

