Fluminense vence Cuiabá em placar mínimo pelo Brasileirão da Série A

O Fluminense fez o dever de casa ao derrotar por 1 a 0 o Cuiabá, neste domingo, em São Januário. Com o resultado, os tricolores chegaram a quatro pontos no Campeonato Brasileiro. Já os mato-grossenses seguem com apenas um.

Os donos da casa fizeram o gol da vitória no primeiro tempo, com Gabriel Teixeira. O Fluminense sofreu com a falta de inspiração ofensiva e ainda foi pressionado pelo Cuiabá na etapa final.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Bragantino, no segundo encontro seguido com os paulistas na semana, no domingo, em Bragança Paulista. O Cuiabá fecha a próxima rodada, na segunda-feira, contra o Atlético-GO, na Arena Pantanal.

O Cuiabá começou a partida tendo mais posse de bola, mas sem qualquer poder de criação ofensiva. O Fluminense buscava os contra-ataques e teve a primeira chance aos 11 minutos. Após troca de passes na área, a bola chegou em Caio Paulista, que chutou em cima de Walter.

Depois disso, o continuou sem emoção. O Fluminense, aos poucos, passou a dominar a partida, mas sem qualquer objetividade. Somente aos 39 minutos, os donos da casa abriram o placar em São Januário. Yago cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira empurrar para a rede. Assim, os cariocas ficaram a frente no intervalo.

No segundo tempo, os papéis se inverteram. O Fluminense teve a posse de bola no começo, mas o Cuiabá criou as melhores chances. Primeiro, Jonathan Cafu foi lançado e chutou com perigo. Depois, Pepê cobrou falta na trave de Marcos Felipe.

O Fluminense só com qualidade uma vez na etapa final. Samuel Xavier foi lançado na área, mas acabou abafado pelo goleiro Walter. O Cuiabá chegou a balançar as redes aos 35 minutos, mas Felipe Marques estava impedido no momento da finalização.

Os cariocas quase ampliaram em falha de Walter, aos 41 minutos. O goleiro deixou a bola passar, mas se recuperou e conseguiu tocar para o defensor antes da linha de gol. Antes do fim, o Fluminense ainda assustou em chute de Luiz Henrique. Assim, os tricolores mantiveram a vantagem para sair de campo com os três pontos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)06/06/2021 12:29

