Homem é encontrado morto no bairro industrial em Novo Progresso

Ele foi encontrado sem calçado e no local não tem marca de sangue, a possibilidade de ele ter sido ferido em outro local e acabou morrendo as margens da estrada em busca de socorro. Ele foi encontrado sentado.

A motivação do crime não se sabe, o corpo da vitima tem perfuração a faca abaixo do umbigo e uma perfuração de bala na barriga.

O corpo da vítima foi reconhecido por parentes segundo a informação ele é conhecido no bairro popularmente por “Chocolate” a família é residente no bairro a bastante tempo, disse.

De acordo com a informação populares encontraram homem morto as margens da estrada principal que da acesso ao bairro e avisaram a policia.

