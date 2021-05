Em comissão da Câmara, deputado bolsonarista acerta soco em Paulo Teixeira (PT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O principal argumento para a aprovação do projeto é a possibilidade de tornar acessível a cannabis terapêutica para pessoas que sofrem com epilepsia, dores crônicas, Alzheimer, mal de Parkinson, doenças neurodegenerativas, entre outros. Hoje, o canabidiol, principal medicamento que utiliza cannabis em sua fórmula, pode custar até R$ 2.500.

No entanto, a ausência de regulamentação sobre as condições de cultivo da maconha sempre impediu que associações e empresas investissem na produção de medicamentos.

Em seu parágrafo único, a legislação afirma: “Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazos predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.”

Quando a reunião foi retomada, Garcia afirmou que “não houve violência” e foi retrucado por Teixeira. “Esse deputado chegou aqui na frente e me deu um murro no peito. Eu vou pedir o filme, vou pedir o filme.”

Outros deputados que participavam da reunião, se aproximaram de Garcia e o afastaram de Teixeira. Exaltados, bolsonaristas gritavam: “Não vão liberar a maconha no Brasil”. Uma posição equivocada, já que o projeto não contempla o uso recreativo, como apregoa os representantes do governo, apenas para fins medicinais.

You May Also Like