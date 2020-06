MPF questiona Prefeitura e Sespa sobre não atualização de dados da covid-19 em Santarém — Foto: AEN/Divulgação

Ministério Público Federal (MPF) enviou ofícios nesta segunda-feira (22) à Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, e à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em que solicita informações sobre a não divulgação do boletim epidemiológico de casos e mortes pela covid-19 no município.

O último boletim foi publicado no sábado (20), e desde então o site da Prefeitura não apresenta novos dados nem explicações sobre os motivos da não divulgação e previsão da retomada das publicações.

Ao G1 a Prefeitura respondeu que a divulgação dos dados epidemiológicos depende de informações de responsabilidade da Sespa. Por isso, o MPF questionou a Prefeitura sobre quais medidas foram tomadas para que essas informações sejam enviadas de forma urgente, para possibilitar a divulgação à sociedade.

À Sespa o MPF requisitou que a Secretaria informe se a resposta da Prefeitura à imprensa procede. Em caso positivo, o MPF solicita que a Secretaria informe o porquê de tais dados não terem sido informados, qual a previsão de envio e que medidas serão tomada para evitar com que haja atraso na divulgação de informações para o público..A Prefeitura de Santarém e a Sespa têm 24 horas para apresentar respostas ao MPF.

