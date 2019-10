Cresce o número de matrículas na educação superior do Brasil

Dados fazem parte do último Censo da Educação Superior

Mais de oito milhões de pessoas estão matriculadas em algum curso de graduação no Brasil – contingente 44,6% maior do que há 10 anos. Desse número, a maioria das matrículas, o equivalente a 6,37 milhões, está concentrada em 2.238 instituições de ensino privado. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2018, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Já as 2,08 milhões de matrículas estão nas 299 instituições públicas. O Censo da Educação Superior também apurou que são oferecidos 37.962 cursos de graduação no Brasil e 45 cursos sequenciais, que são aqueles vinculados a faculdades ou a universidades que dão formação específica para quem já tem o ensino médio.

A oferta de vagas nos cursos de graduação na modalidade educação a distância (EAD) também cresceu. Conforme o censo, o número de ingressos nos cursos de graduação dobrou sua participação no total de novos alunos – de 20% em 2008 para 40% em 2018. Nos últimos cinco anos, segundo o Inep, os ingressos nos cursos presenciais diminuíram 13%. Em 2018, foram ofertadas 7,1 milhões de vagas nos cursos de educação a distância e 6,3 milhões em cursos presenciais.

Já o balanço do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2019 apontou que 30,3% dos estudantes participantes da avaliação chegaram ao final da graduação por conta do auxílio de programas de auxílio estudantil, Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Outros 17,8% conseguiram bolsas e financiamento com a própria instituição privada ou por empresas e organizações não governamentais (ONGs). Umas dessas empresas privadas é o Educa Mais Brasil. O programa já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes em todo país, facilitando a entrada em uma graduação. Para conseguir uma bolsa de estudo de até 70% de desconto em cursos de educação superior, o interessado deve acessar o site do programa e conferir todas as oportunidades disponíveis em sua região.

