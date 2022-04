Cuiabá goleia o União por 4 a 0 e conquista o 11º título do Campeonato Mato-grossense

O Cuiabá venceu o União por 4 a 0, há pouco, na Arena Pantanal, e garantiu o 11º título do Campeonato Mato-grossense. O Dourado provou a superioridade técnica, não teve dificuldades e bateu o Colorado com muita consistência e volume de jogo em campo. Pepê, Alesson, Valdívia e Marllon marcaram para o mandante e asseguraram a conquista do título. Na primeira partida, no Luthero Lopes, a equipe da capital abriu vantagem com um placar de 3 a 2.

O título coroa a boa campanha do Cuiabá durante a competição. A equipe comandada pelo técnico Pintado avançou na primeira fase com o primeiro lugar, acumulando uma sequência de sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Na fase eliminatória, despachou o Dom Bosco com o placar agregado de 4 a 0.

A equipe Auriverde segue na temporada com grandes desafios. Na próxima semana estreia na Copa Sul-americana diante do Melgar do Peru. No dia 10 é a vez de disputar a primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. O Dourado ainda possui as disputas da Copa do Brasil e Copa Verde até o final do ano.

Já o União encerra o calendário do primeiro semestre. O Colorado retorna no final do ano para Copa FMF. Com o segundo lugar garantido, a equipe de Rondonópolis confirmou uma vaga na Copa do Brasil e Copa Verde para o ano que vem.

O jogo – O confronto teve um início mais truncado entre as duas equipes. O Cuiabá buscava ficar mais com a posse de bola, enquanto o União tentava adiantar as linhas de marcação e dificultava a saída de bola. Mas quem apareceu pela primeira vez foi Rodriguinho aos 8 minutos, que chutou de fora da área e a bola ficou com o goleiro Neneca.

A pressão do Dourado ficou mais forte. Com 14 minutos Alessou cruzou rasteiro na área, Elton fez o pivô e ajeitou para Rodriguinho, que disparou o chute na marcação do Colorado.

E o grito de gol saiu cedo na Arena Pantanal. Aos 16, em nova subida para o ataque, o volante Pepê recuperou a bola no campo de ataque, lançou Rodriguinho que tocou para Elton. O atacante percebeu a chegada de Pepê, ajeitou com um bonito passe de letra para o volante estufar a bola no fundo do gol. Cuiabá sai na frente!

Após o gol, Peixinho tentou reagir para o União com um chute de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo, quando o relógio marcava 19 minutos. Dois minutos depois foi a vez do Cuiabá responder com Alesson, que chutou e ficou na defesa do goleiro Neneca.

E o segundo gol do Cuiabá por muito pouco não saiu aos 23 minutos. O meia-atacante Alesson apareceu outra vez pelo lado direito e cruzou rasteiro para Elton, que lançou Rodriguinho que foi travado na última hora pelo volante Ruan Bahia.

Com o placar agregado em desvantagem, o União até tentou sair mais para o ataque, entretanto apresentava muitas dificuldades na saída de bola. Por outro lado, o Cuiabá tinha a posse de bola, mas também deixou o ritmo na primeira etapa mais cadenciado.

Na reta final do primeiro tempo o Colorado chegou por duas vezes. Primeiro foi com Michel, que pegou uma bola sobrada e isolou por cima do gol. Depois foi a vez da equipe pressionar após a saída errada do goleiro Walter, onde o lateral João Lucas chegou tirando o perigo

No segundo tempo o jogo seguiu no mesmo ritmo. O Cuiabá tinha a bola, enquanto o União apresentava muitas dificuldades para buscar uma reação. A primeira chance de perigo veio com o Dourado, aos 8 minutos. Igor Cariús levantou a bola na área, quando Alesson se esticou para pegar alcançar, mas não conseguiu.

E a vantagem no placar ficou maior para o time da casa. Aos 9 minutos o volante Pepê roubou e lançou para Alesson, que dominou e chutou para ampliar o marcador.

A insistência do Cuiabá seguiu. Elton teve boa chance aos 13 minutos, porém finalizou mal. Minutos depois o zagueiro Marllon subiu bem e cabeceou com perigo para fora. Na metade do segundo tempo foi a vez de Everton perder uma grande chance ao chutar de frente para o gol e jogar para fora.

O cronômetro marcava 31 minutos quando o terceiro gol saiu para o Cuiabá. Rafael Gava cobrou escanteio e o zagueiro Marllon novamente subiu mais alto e dessa vez não desperdiçou e aumentou a diferença no placar.

Avisa lá que é goleada. O meio-campista Valdívia, que entrou no segundo tempo, recebeu de André e mandou um bonito chute para fazer o quarto do Cuiabá na partida. Final de partida, Cuiabá 4×0 União.

Por:Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 03/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...