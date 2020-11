Pará registrou 13 acidentes e uma morte nas rodovias federais durante o feriado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (3) o balanço da Operação Finados 2020 no Pará. Durante a Operação, que se iniciou na sexta-feira (30) e encerrou na segunda-feira (2), ocorreram 13 acidentes, com 16 pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais paraenses.

You May Also Like